بالفيديو: تُسعونَ شمعةً من العَطاء والحُبِّ والحكمةِ والسّلام

كان للمرجع الديني الاعلى مجموعة من المواقف التي تخص الشأن العراقي والاحداث التي عصفت بالبلاد. فبعد ٢٠٠٣ وجه رسالة الى الشعب أكّد فيها على أنه حريص على أن يتجاوز العراقيّون هذه الحقبة العصيبة من تاريخهم من دون الوقوع في شرك الفتنة الطائفية والعرقية وحث المجتمع على التلاحم والوحدة.

وبعد سقوط محافظة نينوى العراقية تحت سيطرة تنظيم داعش أفتى السيد السيستاني وجوب الجهاد الكفائي وبذلك انقذ العراق من السقوط في الهاوية.