حمودي يؤكد عقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للأولمبية الشهر الحالي

حدد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من شهر آب الحالي، موعداً لعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية.

وقال حمودي في بيان للمكتب الإعلامي في اللجنة الأولمبية، إن "المؤتمر سيعقد بصالة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الكائن في شارع فلسطين"، مبيناً أن "الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ستبدأ أعمالها عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق للسادس والعشرين من آب الحالي".



وكان حمودي قد وجّه الدعوة، بكتاب رسمي، في السادس والعشرين من شهر تموز الماضي للاتحادات الأولمبية الاعضاء في الجمعية العمومية طالباً من الممثلين القانونيين المخوّلين من اتحاداتهم باستلام الدعوة، مرفقة بجدول أعمال المؤتمر الاستثنائي المقبل، من مقر اللجنة الاولمبية بحسب السياقات المعمول بها في النظام الأساسي.

