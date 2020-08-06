اندلاع حريق داخل دار الأطباء في باب المعظم وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع داخل إحدى الغرف في المدينة الطبية بباب المعظم وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أربع فرق تابعة للدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.