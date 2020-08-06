ترامب: لا يمكن لأحد أن يحدد حاليا ما إذا كان انفجار بيروت هجوما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لأحد أن يحدد حاليا ما إذا كان الانفجار الذي وقع في العاصمة اللبنانية بيروت هجوما.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة لبنان... سنكون هناك للمساعدة".
وأضاف: "مسؤولون عسكريون أمريكيون يعتقدون أن انفجار بيروت هجوم بقنبلة من نوع ما".
وأعرب ترامب عن تعازيه للبنان في مقتل العشرات وجرح الآلاف في انفجار ضخم في بيروت، وصفه بأنه "هجوم"، وعرض تقديم المساعدة الأمريكية إلى لبنان.
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