بالصور.. حريق النجف ما يزال مستمراً

تنشر الخليج 365، صوراً للحريق الذي اندلع داخل مخازن في النجف والذي ما يزال مستمراً حتى الان. وكشف مدير الدفاع المدني العام اللواء كاظم بوهان، اليوم الاربعاء، أن أكثر من خمسين مخزناً لمواد غذائية احترقت اليوم في النجف.

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