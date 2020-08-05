وفاة سياسي تركماني مرشح لحقيبة وزارية في حكومة الكاظمي

افاد مصدر مطلع، الخميس، بوفاة سياسي تركماني مرشح لحقيبة وزارية في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "السياسي التركماني عضو مجلس النواب السابق والمرشح لمنصب وزارة تمثل التركمان في حكومة مصطفى الكاظمي، حسن اوزمن البياتي توفي مساء اليوم في كركوكً".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سبب الوفاة نوبة قلبية".
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