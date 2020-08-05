مقتل جنديين بهجوم مسلح في صلاح الدين

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل جنديين بهجوم مسلح في صلاح الدين.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هجوما ارهابيا استهدف، مساء اليوم، الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين في مطيبيجة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "معلومات اولية تشير الى استشهاد جنديين اثنين".
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