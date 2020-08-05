شرطة كركوك تكشف حقيقة قيام امراة بقتل زوجها وتقطيعه

كشفت قيادة شرطة كركوك، الاربعاء، حقيقة قيام امراة بقتل زوجها وتقطيعه في المحافظة.

وقالت القايدة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قيام زوجة بقتل زوجها وتقطيعه ومن ثم قامت بتوزيعه على شكل ثواب لعمال في احد الفنادق، عار عن الصحة".

ودعت القيادة "المدونيين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات، واخذ المعلومات التي تخص الشأن الأمني من الجهات المختصة والرسمية"، مشيرة الى انها "تحتفظ بحقها القانوني بشأن اتخذت الإجراءات اللازمة حول هذا الموضوع".