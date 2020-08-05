انتر ميلان ومانشستر يونايتد يبلغان ربع نهائي الدوري الاوروبي

وافتتح روميلو لوكاكو التسجيل للإنتر بهدف في الدقيقة 33 من عمر المباراة.
وفي الدقيقة 76، أهدر مولينا ركلة جزاء لفريقه خيتافي.
وانتهت المباراة بهزيمة خيتافي (2-0)، ليتأهل إنتر ميلان لربع النهائي.
وفي مباراة اخرى، تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي البطولة الدوري الأوروبي، بعد فوزه على فريق لاسك لينز بهدفين مقابل هدف واحد.
وكان لاسك لينز النمساوي قد تقدم بهدف فيليب فيسنجر في الدقيقة 55.
وتمكن جيسي لينجارد من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 57.
وفي الدقيقة 88 أحرز أنطوني مارسيال سجل هدف فوز مانشستر يونايتد.
وانتهت مباراة الذهاب، في النمسا، بفوز مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد.
يُذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه في ربع النهائي فريق كوبنهاجن الدنماركي يوم الاثنين المقبل.
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