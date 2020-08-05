تأجيل النطق بالحكم في اغتيال الحريري إلى 18 آب الحالي

قررت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الأربعاء، إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من 7 إلى 18 أغسطس الجاري.
وأشارت المحكمة الخاصة في بيان لها، إلى أن "قرار التأجيل جاء على خلفية الانفجارالذي هز مرفأ العاصمة بيروت وأودى بحياة العشرات أمس الثلاثاء".
وكان من المقرر إصدار الحكم في محاكمة الرجال الأربعة المتهمين في تفجير بيروت عام 2005، والذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يوم الجمعة 7 أغسطس الحالي.
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