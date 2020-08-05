بالأرقام.. حصيلة جديدة لوفيات كورونا حول العالم

تجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد 700 ألف وفاة في جميع أنحاء العالم منذ ظهور المرض أواخر العام الماضي.
وارتفع مجموع حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إلى أكثر من 18.7 مليون حالة في كل أرجاء العالم، توفي منها حوالي 705 آلاف، وتعافى 11.9 مليونا، وفقا لمنصة ورلدوميتر (Worldometer) الإحصائية التي تتابع انتشار الوباء.
ولا تعكس أرقام الإصابات المؤكدة سوى جزء صغير من العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى، إذ لا تجري بعض البلدان فحوصات سوى للحالات شديدة الخطورة، كما أن العديد من البلدان الفقيرة لديها قدرات محدودة على إجراء الفحوص.
ولا تعكس أرقام الإصابات المؤكدة سوى جزء صغير من العدد الحقيقي للمصابين بالعدوى، إذ لا تجري بعض البلدان فحوصات سوى للحالات شديدة الخطورة، كما أن العديد من البلدان الفقيرة لديها قدرات محدودة على إجراء الفحوص.
وتبقى الولايات المتحدة أشد الدول تضرراً من حيث عدد الوفيات الذي بلغ عندها أكثر من 160 ألفاً -بحسب ورلدوميتر- تليها البرازيل بحوالي 96 ألفاً، والمكسيك بـ48 ألفاً، وبريطانيا بـ46 ألفاً، والهند بنحو 40 ألف وفاة.
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