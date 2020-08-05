الاعلام الامني: مقتل اربعة ارهابيين بضربة للتحالف الدولي في جبال حمرين

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، عن مقتل اربعة "ارهابيين" بضربة للتحالف الدولي في جبال حمرين.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بأمر من قيادة العمليات المشتركة، طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع كركوك، تسفر عن قتل ٤ إرهابيين".

وأضافت أن "قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية خرجت بعد تنفيذ هذه الضربة وعثرت على وكر يحتوي ٢٠ عبوة ناسفة جاهزة للتفجير"، مشيراً الى أنه "بحسب المعلومات فإن العناصر الإرهابية كانت تقوم بإعداد هذه العبوات لاستخدامها ضد المدنيين والقوات الأمنية".