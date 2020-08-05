حي تراثي عمره مئات السنين يذهب ضحية انفجار بيروت

لم يتبق من منطقة مار مخايل النقطة الأقرب إلى مرفأ بيروت ونقطة التقاء الشباب اللبناني بعد انفجار الميناء، إلا الدمار والخراب.
وفي تعليق من هناك، قالت لينا داوود أثناء توزيعها المياه والطعام على السكان المشردين الذين دمرت مناتزلهم: "كان شارع مار مخايل نبض الحياة في بيروت".
وأضافت: "ما حصل جنون، وكأنني أدخل مكانا مجهولا. لم يخطر ببالي يوما حتى خلال أيام الحرب، أن أرى شارع مار مخايل بهذا الشكل".
وقال عبود ان "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها"، مشيرا إلى أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين من منازلهم.
العم خليل أحد سكان المنطقة المنكوبة، الذي أمضى خمسين عاما من عمره في مار مخايل بينها سنوات الحرب الأهلية، قال: "خلال الحرب كانت تسقط قربنا قذيفة أو قذيفتان، لا بأس، كنا نحمي أنفسنا، وننزل إلى الملاجئ".
وأضاف العم خليل البالغ 78 عاما: "ما حصل أمس لم يمرّ علينا يوما، ولا حتى في الكوابيس كنا نتخيل شيئا مماثلا".
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