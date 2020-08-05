حي تراثي عمره مئات السنين يذهب ضحية انفجار بيروت

لم يتبق من منطقة مار مخايل النقطة الأقرب إلى مرفأ بيروت ونقطة التقاء الشباب اللبناني بعد انفجار الميناء، إلا الدمار والخراب.



تصدّعت الأبنية التراثية التي عمرها مئات السنين وكذلك الحانات والمعارض وتطايرت واجهاتها وتبعثرت مقتنياتها. وفي تعليق من هناك، قالت لينا داوود أثناء توزيعها المياه والطعام على السكان المشردين الذين دمرت مناتزلهم: "كان شارع مار مخايل نبض الحياة في بيروت".



وأضافت: "ما حصل جنون، وكأنني أدخل مكانا مجهولا. لم يخطر ببالي يوما حتى خلال أيام الحرب، أن أرى شارع مار مخايل بهذا الشكل". وأضافت: "ما حصل جنون، وكأنني أدخل مكانا مجهولا. لم يخطر ببالي يوما حتى خلال أيام الحرب، أن أرى شارع مار مخايل بهذا الشكل".

من جهته قدر محافظ بيروت مروان عبود كلفة الدمار والأضرار التي طالت بيروت بثلاثة أو خمسة مليارات دولار. وقال عبود ان "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها"، مشيرا إلى أن نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين من منازلهم.