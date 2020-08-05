وصول وفد عراقي الى السراي الحكومي اللبناني للقاء دياب

وصل وفد عراقي الى السراي الحكومي اللبناني، الاربعاء، للقاء رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب. ووصلت طائرة عراقية محملة بالمساعدات الطبية، اليوم الاربعاء، الى العاصمة اللبنانية بيروت. وتعرضت العاصمة اللبنانية بيروت يوم امس الثلاثاء الى تفجير كبير في مرفأ العاصمة اسفر عن مقتل واصابة الالاف.

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