اداري بنفط الوسط: اعضاء بالهيئة التطبيعية سيقودون الكرة العراقية للهاوية

وقال بحر العلوم في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي ان "المثالية المفرطة في ظروف استثنائية يعيشها العراق لا يمكن أن تكتمل بل ستكون وبالا على الكرة العراقية".

وتابع: "بعض أعضاء لجنة المسابقات يسعون للمثالية من خلال الإصرار على تحديد مواعيد دوري الدرجة الأولى والثانية ودوري فئة الشباب في ظل صعوبة تنظيم الدوري الممتاز أمام التحديات التي يمر بها البلد".



وأشار إلى أن "الإصرار على إطلاق تلك المسابقات "هو محاولة لإضفاء الشرعية على بعض الإضافات التي تضمنها النظام الداخلي الجديد من حيث توسيع الجمعية العمومية بممثلي تلك الفئات".

وأكد: "لا يمكن أن يتم اعتمادهم في العمومية ما لم تنظم لهم مسابقة وبالتالي تسعى لجنة المسابقات بكل السبل لتنظيمها دون التفكير بعواقب تلك المواعيد وتأثيرها على الأندية".

وبيّن أن "الدوري الممتاز بات مهددا بالتأجيل وجميع الأندية طالبت بتأجيله لأن الهيئة الطبيعية عندما حددت موعد انطلاق الدوري كان عليها ضمان الضوء الأخضر بإقامة التدريبات".



وواصل: "لا يمكن أن يحدد الموعد والأندية ما زالت غير قادرة على التدريب".

وأردف: "الأجهزة الفنية ترى أن الأندية بحاجة إلى إعداد بين 45 و60 يوما، للاستعداد للدوري وتلك المدة تتعارض مع الموعد المحدد وبالتالي طلبت الأندية تأجيل الانطلاق لمدة شهر واحد".

