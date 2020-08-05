صحة النجف: مجموع الاصابات بكورونا بين منتسبينا بلغ اكثر من 600 اصابة

وقال مدير الدائرة رضوان الكندي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه" من خلال قراءتنا للوضع الوبائي ومانراه على ارض الواقع من عدم التزام بالاجراءات والتوجيهات الصحية وخشيتنا من تفاقم الامر وانزلاقه الى ما لايحمد عقباه فإننا نتوجس خيفة مما ستؤول اليه الامور في الايام القادمة لذلك نصارحكم ونصدقكم القول ان الايام القادمة ستكون غاية في الصعوبة ، واذا كنا قد مررنا بايام لم نجد فيها سريرا لمريض فأننا نخشى ان تأتي ايام لانجد فيها طبيبا لمريض وذلك بسبب كثرة الاصابات بين الملاكات الطبية والصحية ، وهنا اذكر ان مجموع الاصابات بين منتسبي الصحة بلغ اكثر من 600 اصابة ".واضاف :"لقد عملنا في ظروف بالغة الدقة والصعوبة وقدمنا عملا بطوليا قل نظيره ودفعنا احبتنا وخيرة شبابنا من اجل حمايتكم ودفع الضرر عنكم وهو واجبنا تجاهكم وكان عليكم اداء واجبكم تجاه انفسكم وعوائلكم قبل ان تردوا الاحسان الينا وتلتزموا بتوجيهاتنا الصحية في تعاملاتكم اليومية ".

واوضح الكندي، "اننا بعد اليوم لانعلم الى اي نوع من الازمات سنتعرض ، والحل في تجاوز كل هذا يكمن في تعاونكم و الحد من الاصابات وهذا يكون بالالتزام بالاجراءات الصحية والامر يعود لكم انتم وحدكم ولا احد سواكم ونأمل ان يكون لعلية القوم قول في هذا الشأن".