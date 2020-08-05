صحة النجف: مجموع الاصابات بكورونا بين منتسبينا بلغ اكثر من 600 اصابة

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الاربعاء، ان مجموع الاصابات بكورونا بين منتسبينا بلغ اكثر من 600 اصابة.
واضاف :"لقد عملنا في ظروف بالغة الدقة والصعوبة وقدمنا عملا بطوليا قل نظيره ودفعنا احبتنا وخيرة شبابنا من اجل حمايتكم ودفع الضرر عنكم وهو واجبنا تجاهكم وكان عليكم اداء واجبكم تجاه انفسكم وعوائلكم قبل ان تردوا الاحسان الينا وتلتزموا بتوجيهاتنا الصحية في تعاملاتكم اليومية ".
واوضح الكندي، "اننا بعد اليوم لانعلم الى اي نوع من الازمات سنتعرض ، والحل في تجاوز كل هذا يكمن في تعاونكم و الحد من الاصابات وهذا يكون بالالتزام بالاجراءات الصحية والامر يعود لكم انتم وحدكم ولا احد سواكم ونأمل ان يكون لعلية القوم قول في هذا الشأن".
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