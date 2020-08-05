النزاهة تكشف عن خروقات بمعمل الأوكسجين الطبي التابع لدائرة صحة بابل

أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن تمكنها من كشف خروقات في آلية عمل معمل أوكسجين الحلة الطبي التابع لدائرة صحة محافظة بابل.



وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم رصد شبهات إخراج كمياتٍ كبيرةٍ من الأوكسجين خارج الضوابط، رغم أزمة جائحة كورونا وحاجة المحافظة الماسة لهذه المادة".

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وأضاف البيان أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في بابل انتقل إلى معمل أوكسجين الحلة الحكومي التابع لدائرة صحة المحافظة، حيث تم ضبط أصل السجلات المشروح فيها قيام صحة المحافظة بإخراج كمياتٍ كبيرةٍ من الأوكسجين بتاريخ الحادي عشر إلى العشرين من الشهر المنصرم، وبيعها بحجة تجهيزها لدائرتي الصحة في الكوت وذي قار".

ولفت البيان الى "عدم وجود أي كتاب رسمي يدل على الإيعاز بنقل تلك الكميَّات من الأوكسجين خارج المحافظة التي تعاني أصلاً من شحة المادة؛ بسبب تفشي جائحة كورونا"، مشيراً إلى أن "التجهيز تم عبر أحد السواق المدنيين غير المنتسبين لصحة المحافظة".