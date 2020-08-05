رئيس الاولمبية العراقية يتصل بنظيره اللبناني إثر الانفجار الأخير

2020-08-05 | 18:35
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أجرى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي إتصالاً هاتفياً صباح اليوم مع نظيره اللبناني جان همام.
وقال حمودي في بيان ان "إتصاله جاء للاطمئنان على سلامة الرياضيين اللبنانيين وعموم الشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الأخير الذي تعرضت له العاصمة بيروت مساء أمس".
وأكد حمودي ان "التواصل مع نظيره اللبناني جاء لترسيخ الموقف الأولمبي العراقي، والدولي، في نبذ العنف والاقتتال بكل أنواعهما".
من جانبه أعرب همام عن "إمتنانه لموقف حمودي لافتاً الى ان الموقف الاولمبي العراقي يتماهى دوماً مع رسالة الرياضة السلمية عموماً والعلاقات العربية النقيّة بوجه خاص".
وأكد حمودي ان "التواصل مع نظيره اللبناني جاء لترسيخ الموقف الأولمبي العراقي، والدولي، في نبذ العنف والاقتتال بكل أنواعهما".
من جانبه أعرب همام عن "إمتنانه لموقف حمودي لافتاً الى ان الموقف الاولمبي العراقي يتماهى دوماً مع رسالة الرياضة السلمية عموماً والعلاقات العربية النقيّة بوجه خاص".
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