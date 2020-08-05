رئيس الاولمبية العراقية يتصل بنظيره اللبناني إثر الانفجار الأخير

وقال حمودي في بيان ان "إتصاله جاء للاطمئنان على سلامة الرياضيين اللبنانيين وعموم الشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الأخير الذي تعرضت له العاصمة بيروت مساء أمس".

وأكد حمودي ان "التواصل مع نظيره اللبناني جاء لترسيخ الموقف الأولمبي العراقي، والدولي، في نبذ العنف والاقتتال بكل أنواعهما".

