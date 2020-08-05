طائرة المساعدات الطبية العراقية تصل بيروت

وصلت الطائرة العراقية المحملة بالمساعدات الطبية، الاربعاء، الى العاصمة اللبنانية بيروت.
وذكرت السفارة العراقية في بيروت، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "طائرة المساعدات الطبية العراقية وصلت الى بيروت الان".
وكانت السفارة العراقية في لبنان قد اعلنت في وقت سابق، أن طائرة عراقية تحمل على متنها مساعدات وكادر طبي تصل بيروت، اليوم الاربعاء.
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