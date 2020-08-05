

كشفت تقارير صحافية أنّ شركة "غوغل" الأميركية قدّمت تطبيقاً جديداً من نوعه يعيد الأطفال إلى أجواء المدرسة من جديد، تمهيداً لإعادة العمل بها بعد توقف دام لأشهر طويلة بسبب تفشّي فيروس " كورونا " المستجدّ. وأشار تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص إلى أنّ تطبيق "فاميلي بيل" يمكنه أن يعيد الأطفال إلى أجواء المدارس مجدداً. وأوضح أنّ تطبيق "غوغل" الجديد يجرب تجربة جرس المدرسة المألوفة إلى منزلك، خاصة وأنه يتحكم في جميع مكبرات الصوت والشاشات الذكية التي تدعم مساعد "غوغل" الذكي.



ويقدم التطبيق أنشطة يومية مثل "حيوان اليوم" والتي تبث روتيناً يومياً أشبه بدروس المدرسة. ويقدم التطبيق أنشطة يومية مثل "حيوان اليوم" والتي تبث روتيناً يومياً أشبه بدروس المدرسة. والتطبيق حتى الآن متاح باللغة الإنكليزية، وتم طرحه بصورة تجريبية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا والهند، وسيتم دعمه بلغات أخرى ودول أخرى في وقت لاحق. كما أن التطبيق متاح عبر الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" والحواسيب الشخصية العاملة بنظام تشغيل "ويندوز".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق من 'غوغل' يعيد الأطفال لأجواء المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.