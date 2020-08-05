مدير الدفاع المدني: أكثر من خمسين مخزناً لمواد غذائية احترقت اليوم في النجف

وقال بوهان خلال مؤتمر صحفي مع قائد شرطة النجف اللواء فايق الفتلاوي وحضرته الخليج 365، إن"أكثر من خمسين مخزن مواد غذائية احترقت اليوم، بسبب البناء بالسندويش بنا"، مبينا ان "كوادر الدفاع المدني حظيت بدعم من العتبة العلوية والفرق المساندة".واضاف انه "لغاية الان لم يتم اطفاء الحريق"، مؤكدا ان "هيئة استثمار النجف لم تأخذ رأينا ولم تعرض علينا المشروع اصلا ولم تأخذ موافقتنا في بناء المخازن".

واوضح بوهان، ان "دوائر البلدية في المحافظات هي المعنية بازالة هذه المخالفات وان لم تفعل سنشهد حرائق مماثلة في الفتره القادمة".

واكد ان "الخسارة تصل إلى مليارات الدنانير"، موضحا ان "المشروع هو استثماري واوقعنا غرامات على مايقارب السبعة آلاف مشروع ولا ترقى هذه العقوبات إلى حجم المخالفات".

