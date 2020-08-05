نائب: صفحات بالتواصل الاجتماعي تسرق المواطنين وعلى المالية التدقيق في منح السلف الكترونياً

كشف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الأربعاء، عن وجود صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بسرقة المواطنين، فيما دعا وزارة المالية إلى التدقيق في منح السلف الكترونياً.
وأضاف أن "هذه الصفحات توهم المواطنين انها تمتلك وكالة لتمثيل مصرف الرافدين أو المصارف الاخرى وتوقع البسطاء والمحتاجين في شبكتها وتحتال عليهم عن طريق حصولها على نسخة من بطاقاتهم المصرفية واستحصال مبلغ السلفة المقررة من المصرف الكترونيا وسرقته وتحويله إلى حسابات أخرى، وقد انتشرت هذه الحالات مؤخرا في بغداد وبعض المحافظات الأخرى".
واقترح العقابي، على وزارة المالية "التدقيق في عملية منح السلف الكترونيا ووضع ضوابط رصينة تمنع مثل هذه الحالات، وان تكثف من الحملات التوعوية والتثقيفية بشأن آلية التعاملات المصرفية الالكترونية لتنمية ثقافة المواطنين ازاءها وتوعيتهم بحالات النصب والاحتيال الإلكتروني".
ودعا العقابي، وزارة الداخلية وأجهزتها المختصة بالجرائم الإلكترونية إلى "تعزيز جهودها وكشف أصحاب هذه الصفحات التي تسرق المواطنين في وضح النهار واحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم".
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