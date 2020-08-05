منها توفير البيئة المستقرة.. نائب يدعو الكاظمي الى تقديم خطة متكاملة قبل الانتخابات المبكرة

وقال فدعم في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء من حقه قانونيا ودستوريا ان يقترح موعد اجراء الانتخابات، ويرسله الى مجلس النواب لمناقشة الموعد والمصادقة عليه"، مبينا ان "امكانية اجراء الانتخابات من نواحي عديدة هي من واجبات السلطة التنفيذية".واضاف فدعم، ان "رئيس مجلس الزراء وبعد تحديد موعد اجراء الانتخابات والمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، فهو يرسل طلبا الى رئاسة الجمهورية لتقديم طلب بدورها لحل البرلمان في مدة لا تقل عن 60 يوما من موعد اجراء الانتخابات المبكرة، وعلى مجلس النواب طرح الطلب في احدى جلساته والتصويت على حل نفسه وفق المادة 64 من الدستور"، لافتا الى ان "مجلس النواب لديه وقت ليس بالقليل لاستكمال ما عليه من التزامات تشريعية تمهيدا لاجراء الانتخابات المبكرة".واوضح، ان "قانون الانتخابات مكتمل ولم يتبقى منه الا الجداول الملحقة والية توزيع الدوائر المتعددة، ونفس الحال فيما يخص قانون المحكمة الاتحادية الذي استكملت القراءتين الاولى والثانية له ولا يحتاج الا لجلسة واحدة للتصويت عليه"، مبيناً ان "ما تبقى من واجبات البرلمان لا يعتبر قضايا معقدة ومن الممكن استكمالها ضمن صلاحيات مجلس النواب في هذه الفترة كي يمضي بها المجلس الى حل نفسه قبل موعد الانتخابات بستين يوما".

واكد فدعم، ان "جميع الكتل السياسية تدعم اجراء الانتخابات المبكرة، لكن نقاط الاختلاف ترتكز على موعد اجراءها وعلى اليات تنفيذ الانتخابات، وهنالك رغبة لدى الكتل لاجراء الانتخابات بشكل شفاف وحقيقي وفق ارضية مستقرة وضبط السلاح واعادة هيبة الدولة"، مشدداً على "اهمية تقديم رئيس مجلس الوزراء لخطة متكاملة لتوفير تلك البيئة المستقرة قبل الانتخابات بغية ارسال رسالة اطمئنان للقوى السياسية والشعب العراقي بأنها ستكون انتخابات نزيهة وشفافة وفق ما يطمح له الشعب العراقي".

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