محافظ بيروت: أضرار الانفجار طالت نحو نصف العاصمة وقرابة 300 ألف شخص باتوا مشردين

كشف محافظ بيروت مروان عبود، الاربعاء، بأن أضرار الانفجار طالت نحو نصف العاصمة، منوها الى أن قرابة 300 ألف شخص باتوا مشردين.
ونقلت وكالة "سكاي نيوز" عن عبود قوله، إن "نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار".
وأكد، أن "الضرر الناتج عن انفجار المرفأ طال نحو نصف العاصمة".
وهز انفجار هائل، أمس السبت، مرفأ بيروت، أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.
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