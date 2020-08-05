بالفيديو وزير الصحة: سنتجه لفرض الحجر الصحي المناطقي

استبدال حظر التجوال الشامل بالحظر الصحي المناطقي هذا ما تسعى اليه وزارة الصحة بعد انتهاء مدة الحظر الشامل الذي فرضته اللجنة العليا الحكومية قبيل عيد الاضحى المبارك.. واوضحت الوزارة ان تمديد الحظر من عدمه يعتمد على عدد الاصابات الجديدة المسجلة بالفايروس، مؤكدة ان الوقت لايزال مبكرا لتقييم الموقف الوبائي بفترة العيد لأنه إنتهى للتو وان اعراض كورونا لا تظهر الا بعد فترة حضانة تتراوح ما بين يومين إلى إسبوعين.ويرى مختصون ان حظر التجوال الوقائي لم يسهم في الحد من انتشار الوباء القاتل لان العديد من المواطنين لم يلتزموا باجراءات الوقاية منذ دخول الفايروس الى البلاد.

وفيما يتعلق بالزيارة الدينية في شهر محرم فقد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل فريق عمل يكفل قدسية المناسبات الدينية ويمنع من انتشار فايروس كورونا خلال ممارسة الشعائر , في حين تحدثت وزارة الصحة عن اصدار تعليمات وقائية خاصة الأسبوع المقبل للتعامل مع هذا الشهر الفضيل .



ومابين تمديد الحظر ورفعه يترقب المواطن العراقي انحسار نسبة الاصابات بالفايروس لاسيما في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.