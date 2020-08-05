طائرة عراقية تحمل مساعدات وكادر طبي تصل بيروت اليوم

وقالت السفارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تأكيداً لروابط الاخوّة والتلاحم بين العراق ولبنان تصل مساء اليوم الى العاصمة اللبنانية بيروت طائرة عراقية على متنها أطباء عراقيين جراحين اختصاصيين وعدد من الكوادر الطبية والجراحية التخصصية".واوضحت أن الطائرة تحمل ايضا "مواد طبية مخصصة لمعالجة حالات الطوارئ ، مع وفد حكومي عراقي لإعلان التضامن والوقوف الى جانب لبنان في المحنة الناتجة عن الحادث الاليم الذي حصل مساء امس في مرفأ بيروت".

وهز انفجار هائل، أمس الثلاثاء، مرفأ بيروت، أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.