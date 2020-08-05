بيان رسمي يؤكد العثور على 7 صواريخ في بغداد

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "القوات الأمنية عثرت على 7 صواريخ نوع كاتيوشا في منطقة كرارة في الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ضمن قاطع اللواء 23 بالفرقة السابعة عشر وتعمل على ابطال مفعولها وتفكيكها".وأضافت: "تبين أن مجموعة الصواريخ كان 8، انطلق صاروخ واحد فقط منها في ساعة مبكرة فجر اليوم الأربعاء باتجاه المنطقة الخضراء ببغداد وقد سقط دون خسائر أو أضرار".

وكانت الخلية أعلنت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ في محيط المنطقة الخضراء فجر اليوم دون حدوث خسائر.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، بأن "القوات الأمنية عثرت على 7 صواريخ معدة للاطلاق ضمن مقتربات طريق سريع محمد القاسم".