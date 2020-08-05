يويفا يهدد الأندية الأوروبية بسبب 'قيود السفر'

ويُعلن يويفا قبل كل قرعة قيود السفر بين البلدان الأوروبية، وفقًا للمشاكل السياسية مثل روسيا وأوكرانيا وبعض الدول الأخرى.

وسيتعين على الأندية بعد ذلك إبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بأي قيود أخرى غير معروفة أو إضافية قبل 48 ساعة على الأقل من القرعة سواء في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.



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وفيما يلي نص بيان "ويفا":

"إذا فشل النادي في إبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل يومين من القرعة بأي قيود بخلاف التي نشرها يويفا، فسيتحمل النادي المسئولية وسيعتبر خاسرًا للمباراة بنتيجة 3-0".

وتابع: "إذا تم سحب أحد الأندية ووقع أمام خصم لا يُسمح له بالسفر إلى تلك البلد، فيجب عليه أن يجد ملعبًا محايدًا مناسبًا لإجراء المباراة التي كانت من المفترض أن تنظم على أرضه".

وأضاف البيان: "إذا فشل النادي صاحب الأرض في توفير مكان بديل مناسب، سيعتبر أيضًا خاسرا للمباراة، كما تنص قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".