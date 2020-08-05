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العثور على مخزن للصواريخ والقاذفات بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة

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وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من اللواء 24 ونداء ديالى في الحشد الشعبي والجيش نفذت واجبا بناء على معلومات استخباراتية".

وأضاف، أن "القوة عثرت على مخزن للصواريخ والقاذفات مدفون خلف منزل الإرهابي محمد حسين علي مظلوم ضمن في قرية العالي شمال شرق بعقوبة".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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