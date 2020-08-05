العثور على مخزن للصواريخ والقاذفات بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة

وقال الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة مشتركة من اللواء 24 ونداء ديالى في الحشد الشعبي والجيش نفذت واجبا بناء على معلومات استخباراتية".
وأضاف، أن "القوة عثرت على مخزن للصواريخ والقاذفات مدفون خلف منزل الإرهابي محمد حسين علي مظلوم ضمن في قرية العالي شمال شرق بعقوبة".
وأضاف، أن "القوة عثرت على مخزن للصواريخ والقاذفات مدفون خلف منزل الإرهابي محمد حسين علي مظلوم ضمن في قرية العالي شمال شرق بعقوبة".
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