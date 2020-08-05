استهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا

افاد مصدر امني، الاربعاء، باستهداف المنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا.

وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "صاروخ نوع كاتيوشا استهدف اليوم المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد". واضاف ان "منظومة الدفاع داخل المنطقة الخضراء صدت الاستهداف"، مبينا انه "تم اطلاق صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية كتنبيه للجميع للتوجه الى الملاجئ".

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