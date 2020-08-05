شرطة كربلاء توضح حقيقة 'العثور على منتسب بالعتبة العباسية مقتولا داخل منزله'

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " بعض مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبراً مفاده (العثور على منتسب في العتبة العباسية مقتولا داخل منزله في كربلاء ) ".

واضافت انه "من أجل نشر الحقائق أمام الرأي العام نؤكد لكم بأن هذه الأخبار عارية عن الصحه وهي معلومات غير دقيقه ولا صحة لها الغاية منها بث الخوف والبلبلة في نفوس أهالي كربلاء المقدسة واحداث فوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



واوضحت القيادة، أن "الشخص المتوفي لم يقتل كما أشيع لكنه قام بالانتحار بسبب تعرضه لضغوط نفسية وهذا ما أخبر به احد ذويه قبل انتحاره وان اهله قاموا بأبلاغ مركز الشرطة بعد حصول الحادث ولم يقدموا أي طلب باقامة دعوى قضائية ضد أي شخص لكونه هو من قام بالانتحار بواسطة السلاح الناري بندقية نوع كلاشنكوف".

ودعت القيادة، المواطنين الى "عدم الانجرار خلف الشائعات والاخبار الكاذبة كذلك فإن إخوانكم في القوات الأمنية لايتوانون عن بذل جهودهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار محافظتنا المقدسة".