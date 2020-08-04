وزير النقل لـ الخليج 365: ابن شقيقي لا علاقة له بتأخر الرحلة الى بيروت

أكد وزير النقل ناصر الشبلي، الثلاثاء، أن ابن شقيقه لا علاقة له بتأخر رحلة للخطوط الجوية العراقية من بغداد الى بيروت، معتبراً أن هنالك حملة اعلامية منظمة ضده.
وأضاف أن "هنالك حملة اعلامية منظمة ضدي من قبل جهة سياسية تضررت لما قمت به من إصلاحات في وزارة النقل".
وكان احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد، اليوم الثلاثاء، أن الاخير وجّه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل وإحالته الى التحقيق بسبب تأخر رحلة للخطوط الجوية.
واعربت سلطة الطيران المدني، قبل ايام، عن اسفها لتأخر المسافرين على رحلة متجهة من بغداد إلى بيروت، موجهة إنذار الى الشركة المسؤولة عن إدارة صالة رجال الاعمال والشخصيات.
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