تحديد موعد انطلاق بطولة كأس العراق

وسيتم اعتماد نظام البطولة عبر دعوة الاندية بمختلف مستوياتها، والراغبة بالمشاركة، بتقديم طلباتها الى الاتحاد ابتداءً من الخامس والعشرين من الشهر الجاري ولغاية الثالث عشر من أيلول المقبل.

وستكون المشاركة اختيارية في بطولة الكأس، فيما ستقام القرعة في السادس والعشرين من الشهر المقبل، وبعدها تنطلق المراحل الأولى والثانية والثالثة بتاريخ (٢٠-٢٥-٣٠) من تشرين الاول المقبل للأندية دون الدرجة الممتازة.



وسيتأهل ١٢ نادياً من التصفيات الأولى، لتلتحق بفرق الدوري الممتاز في الدور الـ(٣٢)، على أن تلعب باقي المراحل بدءا من شهر تشرين الثاني تزامناً مع ايام الفيفا دي.