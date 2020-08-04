سماع دوي انفجار كبير وسط بيروت

افادت وسائل اعلام عربية، الثلاثاء، بسماع دوي انفجار كبير وسط العاصمة اللبنانية بيروت.



وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

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وأضافت أن "الحادث ناجم عن انفجار مفرقعات في أحد المستودعات".

وقالت قناة ال بي سي إن "اصابات وأضرار كبيرة في المنازل والسيارات على اوتوستراد الكرنتينا جراء الانفجار الذي وقع".