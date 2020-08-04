وجه قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، الثلاثاء، بصرف كاميرات حرارية ونواظير ليلية اضافية وطائرات مسيرة لتأمين سجن الناصرية.
وقالت الشرطة الاتحادية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن البطاط "اجرى اليوم زيارة ميدانية الى اللواء 14 الفرقة الرابعة الماسك لسجن الناصرية المركزي يرافقه هيئة ركن القيادة".
وأضافت أنه "تم مناقشة الإجراءات الأمنية والاستعداد القتالي والتحصينات لموقع السجن ومحيطه، حيث أبدى قائد الشرطة الاتحادية توجيهات السديدة للحفاظ على امن هذا الموقع الحيوي".
وأكدت أنه "أمر بصرف كاميرات حرارية ونواظير ليلية اضافية وطائرات مسيرة مع تعزيز الموقع بناقلات مدرعة وترميم بعض ابنية شعب واقسام اللواء".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الشرطة الاتحادية يوجه بصرف كاميرات ونواظير وطائرات مسيرة لسجن الناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.