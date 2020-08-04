النقد الدولي يرجح تقليص الاختلالات العالمية في 2020 بسبب كورونا



رجح صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن الاختلالات الحالية في ميزان المعاملات الجارية العالمي تضاءلت في 2019 مع تباطؤ حركة التجارة، وأن كورونا قد يزيدها تقليصا في 2020. وذكر الصندوق في تقرير، ان "صافي ميزان المعاملات الجارية هبط 0.2 نقطة مئوية إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وقد يتقلص بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020" وأضاف أن "التوقعات شديدة الضبابية".



وأظهر تقرير القطاع الخارجي، وهو تقرير الصندوق السنوي بشأن العملات، أنه "من المتوقع أن يتسبب استمرار التراجع في نشاط التجارة، إلى جانب التوسع المالي الضخم في خفض ميزان المعاملات الجارية والفائض لدى الكثير من الدول".

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