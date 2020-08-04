وزير الصحة: سنطبق حظراً صحياً مناطقياً وهنالك تعليمات خاصة بمحرم

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق حظر صحي مناطقي، مشيراً الى أن تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم ستصدر الاسبوع المقبل. وقال التميمي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، "سنطبق حظراً صحياً مناطقياً بالتعاون مع الجهات الساندة وستصدر الوزارة الاسبوع المقبل تعليمات وقاية خاصة بشهر محرم". وأضاف أن "الالتزام بالتعليمات هو الطريقة الاساسية للسيطرة على فيروس كورونا"، مشيراً الى أن "المستشفيات الرئيسية يتم تفريغها لاستقبال مواطنين لمرضى غير كورونا".

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