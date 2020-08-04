حذر المجلس العلمي الفرنسي المكلف بمتابعة جائحة كورونا، من احتمال حدوث موجة ثانية لوباء كورونا في فرنسا خلال الشهور القليلة المقبلة.
وقال المجلس إن "الفيروس كان ينتشر مؤخرا بشكل أكثر نشاطا، وسط التخلي بدرجة أكبر عن تدابير الالتزام بالتباعد الاجتماعي والقيود".
وحذر المجلس من احتمال "عودة انتشار الفيروس بدرجة عالية بحلول خريف 2020".
ويأتي ذلك في وقت أظهرت فيه الأرقام الرسمية أول ارتفاع في أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة في فرنسا منذ أبريل الماضي.
وأشارت البيانات، التي نشرتها السلطات الصحية امس الاثنين، إلى أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة ارتفع بمقدار 13 شخصا منذ الجمعة، في نهج معاكس للتراجع المسجل منذ أبريل الماضي، عندما كان الفرنسيون يلزمون منازلهم بشكل صارم، لوقف العدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة اوروبية تحذر من موجة كورونا ثانية تؤثر على الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.