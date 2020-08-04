مستشار الكاظمي لشؤون المرأة: نأمل أن يسرع البرلمان بإقرار مسودة قانون العنف الأسري

اعربت مستشار الكاظمي لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، الثلاثاء، عن املها أن يسرع البرلمان بإقرار مسودة قانون العنف الأسري الذي اقره مجلس الوزراء اليوم.

وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على "تويتر"، إن "مجلس الوزراء يصادق اليوم على مسودة قانون الحماية من العنف الأسري ويرسلها الى مجلس النواب".

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وأضافت "‏نأمل ان يسرع مجلس النواب بإقرار القانون وذلك لتزايد حالات العنف الأسري بشكل كبير ونأمل من أخواتنا النائبات متابعة ذلك ‏ونتقدم بالشكر لجميع الجهات التي ساهمت بصياغة وتدقيق وانضاج المسودة".

واعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن اقرار مشروع قانون العنف الأسري وارساله إلى مجلس النواب.