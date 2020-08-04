اعربت مستشار الكاظمي لشؤون المرأة حنان الفتلاوي، الثلاثاء، عن املها أن يسرع البرلمان بإقرار مسودة قانون العنف الأسري الذي اقره مجلس الوزراء اليوم.
وقالت الفتلاوي في تغريدة لها على "تويتر"، إن "مجلس الوزراء يصادق اليوم على مسودة قانون الحماية من العنف الأسري ويرسلها الى مجلس النواب".
وأضافت "نأمل ان يسرع مجلس النواب بإقرار القانون وذلك لتزايد حالات العنف الأسري بشكل كبير ونأمل من أخواتنا النائبات متابعة ذلك ونتقدم بالشكر لجميع الجهات التي ساهمت بصياغة وتدقيق وانضاج المسودة".
واعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن اقرار مشروع قانون العنف الأسري وارساله إلى مجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الكاظمي لشؤون المرأة: نأمل أن يسرع البرلمان بإقرار مسودة قانون العنف الأسري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.