مجلس الوزراء يقر مشروع قانون العنف الأسري ويرسله إلى مجلس النواب

اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن اقرار مشروع قانون العنف الأسري وارساله إلى مجلس النواب، فيما أكد أن رئيس الوزراء وجّه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل وإحالته الى التحقيق بسبب تأخر رحلة الخطوط الجوية.

وقال احمد ملا طلال خلال مؤتمر صحافي في بغداد، إن "الاعتداء على الحدث لا يمثل المؤسسة الأمنية وهو تصرف فردي"، مشيراً الى أن "حادثة تأخر الطائرة المتوجهة إلى لبنان كان محط اهتمام كبير من رئيس الوزراء".

وأضاف أن "تعيين مدير الخطوط الجوية كان مخالفاً لأمر ديواني يتعلق بحصر هذه المناصب برئيس الوزراء"، كاشفاً أن "رئيس الوزراء وجّه بإنهاء تكليف موظف من أقارب وزير النقل وإحالته الى التحقيق بسبب تأخر الرحلة".

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ولفت طلال الى أن "الكاظمي وجّه الوزراء المتخلفين عن كشف ذممهم المالية إلى تقديمها بأسرع وقت إلى هيئة النزاهة، ووجه بتخصيص جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لإيجاد الحلول المناسبة للعام الدراسي المقبل".

وتابع أن "الكاظمي وجه جميع الوزارات والمؤسسات لتشكيل فريق عمل لتأمين الزيارات في شهر محرم"، مؤكداً أن "مجلس الوزراء أقر مشروع قانون العنف الأسري وأرسله إلى مجلس النواب".