نائب يحذر من كارثة بسبب الامتحانات

طالب النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الثلاثاء، وزارة التربية بضرورة تأجيل الامتحانات التمهيدية لطلبة المرحلة الإعدادية وذلك مع انتشار فيروس كورونا، محذرا من كارثة إذا لم يؤجل موعدها.
وقال الزيادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عدم تأجيل الامتحانات التمهيدية لطلبة المرحلة الإعدادية إلى وقت آخر أو إجراؤها مع الامتحانات العامة لطلبة المرحلة الإعدادية، فستؤدي الى كارثة صحية ويتضاعف الرقم المُعلن للإصابات بفيروس كورونا وسيعقد الوضع الصحي أكثر سوءً مما هو عليه الآن".
وشدد الزيادي على "الجهات المعنية مراعاة الظروف الصحية للبلد وذلك من خلال التسهيلات المقدمة للطلاب مع انتشار هذا الوباء من خلال دمج موعد الامتحان التمهيدي مع الامتحان العام وذلك لن يضر بالعملية التعليمية والتربوية وإنما يقلل من المخاطر المحتملة لانتشار الوباء وإبعاد طلبتنا عن الإصابة أو التعرض للفيروس القاتل".
وطالب الزيادي "وزارة التربية بضرورة تأجيل الامتحانات التمهيدية لطلبة المرحلة الإعدادية وذلك مع انتشار الفايروس".
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