رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ينفي تعرضه لأي محاولة استهداف

نفى رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، الاثنين تعرضه لأي محاولة استهداف.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي ينفي تعرضه لأي محاولة لاستهدافه". يشار إلى أن عدداً من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أنباء تفيد باستهداف عجلة يستقلها الساعدي في حزام بغداد.



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