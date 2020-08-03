دراسة: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية

وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المرضى الذين جرت مراقبتهم بعد العلاج وعددهم 402 تعرضوا لواحد على الأقل من هذه الاضطرابات بشكل يتناسب مع حدة الالتهاب الذي حدث خلال المرض.

وتمت متابعة المرضى وهم 265 رجلا و137 امرأة على مدى شهر بعد العلاج في المستشفى.



وقال البروفيسور فرانشيسكو بنيديتي رئيس المجموعة في وحدة أبحاث الطب النفسي والأمراض العقلية في المستشفى: "اتضح أن الالتهاب الناجم عن المرض يمكن أن يكون له توابع نفسية".

ونشر التقرير اليوم الاثنين في المجلة العلمية "المخ والسلوك والمناعة".

