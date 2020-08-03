خلصت دراسة أجراها أطباء في ميلانو ونشرت اليوم، أن الناجين من مرض كوفيد-19 يعانون من زيادة في الاعتلالات النفسية، بما فيها اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والأرق والاكتئاب.
وأظهرت الدراسة أن أكثر من نصف المرضى الذين جرت مراقبتهم بعد العلاج وعددهم 402 تعرضوا لواحد على الأقل من هذه الاضطرابات بشكل يتناسب مع حدة الالتهاب الذي حدث خلال المرض.
وتمت متابعة المرضى وهم 265 رجلا و137 امرأة على مدى شهر بعد العلاج في المستشفى.
وقال البروفيسور فرانشيسكو بنيديتي رئيس المجموعة في وحدة أبحاث الطب النفسي والأمراض العقلية في المستشفى: "اتضح أن الالتهاب الناجم عن المرض يمكن أن يكون له توابع نفسية".
ونشر التقرير اليوم الاثنين في المجلة العلمية "المخ والسلوك والمناعة".
وتمت متابعة المرضى وهم 265 رجلا و137 امرأة على مدى شهر بعد العلاج في المستشفى.
وقال البروفيسور فرانشيسكو بنيديتي رئيس المجموعة في وحدة أبحاث الطب النفسي والأمراض العقلية في المستشفى: "اتضح أن الالتهاب الناجم عن المرض يمكن أن يكون له توابع نفسية".
ونشر التقرير اليوم الاثنين في المجلة العلمية "المخ والسلوك والمناعة".
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: بعض الناجين من كورونا يعانون اضطرابات نفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.