دوري الشباب يرى النور في خطوة طال انتظارها 17 عاماً

وقال رئيس لجنة المسابقات، حيدر اللامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "موعد انطلاق دوري الشباب بشكل رسمي سيكون يوم الأحد الموافق 20 أيلول المقبل تزامناً مع مباريات الكبار بالدوري الممتاز".وبيّن اللامي أن "أبرز شروط المسابقة، والتي تم التصدّيق عليها، هي اعتماد البطاقة الوطنية حصراً مع صورة حديثة، ولا يجوز اعتماد أي مستمسك آخر، وكذلك اعتماد تولد 2003 فما دون حسب تعليمات الاتحاد الآسيوي، مع تعهد خطي من قبل النادي بتولد اللاعبين المشاركين في الدوري".

وختم اللامي: "ستكون هناك العديد من البطولات في الموسم المقبل تشمل الفئات العمرية، بعض منها سيكون بإشراف لجنة المسابقات، وبدعم الهيئة التطبيعية، والأخرى من خلال الاتحادات الفرعية في عموم المحافظات".

