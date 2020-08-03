سوريا تعلن التصدي لـ'أهداف معادية' في سماء ريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، الاثنين، بتصدي الدفاعات الجوية لـ"أهداف معادية" في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي.

وذكرت الوكالة في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي". وفي سياق متصل ذكر مراسل قناة "الإخبارية" السورية بأن المضادات الجوية تصدت لـ"عدوان إسرائيلي جديد" في أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.



وذكرت مصادر محلية في القنيطرة، بأن "العدوان استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بأربع قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل".

وذكرت مصادر محلية في القنيطرة، بأن "العدوان استهدف التل الأحمر في ريف القنيطرة الجنوبي الغربي بأربع قذائف حتى الآن، وانطلق من تل الفرس في الجولان المحتل".

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