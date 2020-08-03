رياضة 2020-08-03 | 21:58 3,014 مشاهدة

أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، الاثنين، أن مدافعه علي بهجت، سيجري فحوص إضافية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا وقال بهجت في حديث نقله المكتب الإعلامي للنادي: "شعرت بأعراض فيروس كورونا بعد تشخيصها من قبل الطبيب المختص". وأضاف بهجت "يوم غد سيتم عمل المفراس للتأكد من الحالة بشكل رسمي". بدورها "تمنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وجميع العاملين الصحة والسلامة للاعب".



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كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. علي بهجت يجري فحوصاً إضافية للتأكد من إصابته بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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