المالكي يدعو إلى محاسبة 'فاسدين ومقصرين' بعد ارتفاع وفيات كورونا



عدَّ الأمين العام لحركة البشائر الشبابية، الاثنين، تصدّر العراق قائمة الدول العربية لوفيات جائحة كورونا ، "مؤشراً واضحاً" على "عجز" وزارة الصحة بإدارة هذا الملف، داعيا مجلس النواب إلى ممارسة دوره الرقابي ومحاسبة "الفاسدين والمقصرين". وقال المالكي في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "تصدر العراق قائمة الدول العربية لوفيات هذه الجائحة يعد مؤشراً واضحا على عجز وزارة الصحة بإدارة هذا الملف، وعلى الحكومة الاهتمام بحياة العراقيين".



وأضاف المالكي أن "على مجلس النواب أن يمارس عمله الرقابي بملف الصحة ومحاسبة الفاسدين والمقصرين".



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