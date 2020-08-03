الأولمبية تستنكر 'العمل الإرهابي' على مقر نادي نفط ميسان

وقال رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي إنه "من المؤسف أن تطال مثل هذه الأعمال الوسط الرياضي النقي، والبعيد عن كل الاختلافات والاختناقات التي قد تعرضت لها مفاصل الحياة الأخرى".

وأعرب حمودي عن "ألمه، وقلقه"، داعياً السلطات الأمنية والجهات ذات العلاقة إلى "بحث حيثيات الاعتداء والكشف عنها في أقرب وقت".



وكانت عبوّة ناسفة انفجرت عند الساعة العاشرة من مساء يوم أمس في السياج الخلفي لمقر نادي نفط ميسان لم تسفر عن أية إصابات لكنها خلّفت ضرراً مادياً طفيفاً.