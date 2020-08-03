إصابة قائد شرطة بابل بفيروس كورونا

وقال مصدر أمني في حديث لـ"الخليج 365، إن "قائد شرطة بابل اللواء علي هلال تأكدت، اليوم، إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "اللواء هلال يتلقى العلاج تمهيداً للتعافي من الفيورس".

