المنافذ الحدودية تضبط 'تلاعباً' في منفذ طريبيل

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن ضبط "تلاعب" في وصف البضاعة بمنفذ طريبيل الحدودي، مشيرة إلى أنه سبب "هدراً" في المال العام.
وقال إعلام الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "هيئة المنافذ الحدودية منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار تمكنت من ضبط شاحنة محملة بمادة (اللباد) بوزن إجمالي (28 طناً) خلافاً لما تم ذكره في المعاملة الجمركية (عازل أسطح مطري) وهذا يعد تلاعباً في وصف البضاعة، علما أن معاملتها الجمركية أنجزت من قبل مركز جمرك المنفذ الحدودي".
وأضاف البيان أنه "تمت عملية ضبط الشاحنة خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري، وبعد تدقيق معاملتها الجمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين وجود اختلاف في وصف البضاعة بغية التهرب من دفع الرسوم الجمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وان مادة اللباد رسمه الجمركي أعلى نسبة من عازل الأسطح المطري".
وأشار إلى "إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".
وأضاف البيان أنه "تمت عملية ضبط الشاحنة خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري، وبعد تدقيق معاملتها الجمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين وجود اختلاف في وصف البضاعة بغية التهرب من دفع الرسوم الجمركية وفق الضوابط والتعليمات النافذة وان مادة اللباد رسمه الجمركي أعلى نسبة من عازل الأسطح المطري".
وأشار إلى "إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".
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